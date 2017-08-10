Недолго музыка играла: Имущество «танцующего миллионера» арестовали за долги

Итальянский банк BPM наложил арест на имущество звезды Instagram, 50-летнего «танцующего миллионера» Джанлуки Вакки.

У него отобрали несколько яхт, вилл, а также доли в гольф-клубе, которые были финансовым обеспечением 10-миллионного кредита, взятого Вакки в 2008 году. За 9 лет он смог выплатить только два взноса по 2 миллиона евро, но третий взнос, истекавший в конце 2015 года не был переведен.

 

 

Газета Il Fatto Quotidiano пишет, что арест имущества Вакки может спровоцировать «эффект домино»: общий объем долгов его инвестиционного холдинга составляет почти 30 миллионов евро.

В июле прошлого года видео с танцем миллионера и его подруги на палубе яхты стало вирусным и разлетелось по сети. Однако, судя по шуткам в интернете, признание сменилось злорадством. 

 

 

 

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