Недолго музыка играла: Имущество «танцующего миллионера» арестовали за долги

Итальянский банк BPM наложил арест на имущество звезды Instagram, 50-летнего «танцующего миллионера» Джанлуки Вакки.

У него отобрали несколько яхт, вилл, а также доли в гольф-клубе, которые были финансовым обеспечением 10-миллионного кредита, взятого Вакки в 2008 году. За 9 лет он смог выплатить только два взноса по 2 миллиона евро, но третий взнос, истекавший в конце 2015 года не был переведен.