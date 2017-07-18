«Вконтакте», MDK и «Палата №6» запускают первое онлайн реалити-шоу

Крупнейшие паблики «Вконтакте» MDK, «Палата № 6», «Борщ» и «Корпорация Зла» при поддержке соцсети запускают первое онлайн реалити-шоу «Пабличная». Об этом «Собака.ru» сообщила пресс-служба «Вконтакте».

На VK Fest 15 июля объявили о кастинге в проект, где 24 пользователя сети пройдут 24 задания, а 100 камер будут за ними круглосуточно наблюдать и транслировать героев в прямом эфире «Вконтакте».

Участником реалити-шоу может стать любой пользователь соцсети: для этого нужно пройти кастинг с чат-ботом в любом из четырёх пабликов. Администраторы сообществ самостоятельно выберут подписчиков, которые будут защищать честь MDK, «Палаты № 6», «Борща» и «Корпорации Зла». Участие в судьбе игроков примут и зрители — они смогут влиять на происходящее в шоу с помощью пожертвований.

Производством шоу занимается компания Divico, которая специализируется на креативе в Digital, и Mastiff — одном из крупнейших производителей реалити-шоу, включая «Каникулы в Мексике», «Топ-модель по-русски» и другие проекты.