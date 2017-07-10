Смерть «отца рунета» Антона Носика: реакция известных людей

В минувшее воскресенье стало известно о кончине медиаменеджера и блогера Антона Носика. Он скончался в Москве на 52 году жизни. По данным радиостанции «Эхо Москвы», причиной смерти блогера стал сердечный приступ.

Церемония прощания c Антоном Носиком пройдет 11 июля в Центральном доме литераторов. Похоронят медиаменеджера 11 июля на Востряковском кладбище, Об этом в своем фейсбуке сообщил владелец «Ведомостей» и близкий друг семьи Демьян Кудрявцев.

Журнал «Собака.ru» собрал реакцию известных людей на смерть одного из создателей рунета.

Павел Дуров, основатель «ВКонтакте» и Telegram

«Внезапно умер один из основателей Рунета Антон Носик, которому 4 июля исполнился 51 год. Антон до последних дней вставал на защиту интернета и здравого смысла в своих точных и ярких постах в ЖЖ. Последний раз Антон связывался со мной 4 июля, когда он отправил мне ссылку на очередной пост в защиту Telegram. Я ответил молчанием, в суматохе забыв поздравить Антона с днём рождения.

Антона будет не хватать. Он был одним из тех редких людей, кто ясно мыслил, ясно излагал, охотно делился своими знаниями и оставался оптимистом. Он всегда поддерживал меня и многих других, а мы часто забывали поддержать его в ответ».