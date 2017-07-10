Смерть «отца рунета» Антона Носика: реакция известных людей
В минувшее воскресенье стало известно о кончине медиаменеджера и блогера Антона Носика. Он скончался в Москве на 52 году жизни. По данным радиостанции «Эхо Москвы», причиной смерти блогера стал сердечный приступ.
Церемония прощания c Антоном Носиком пройдет 11 июля в Центральном доме литераторов. Похоронят медиаменеджера 11 июля на Востряковском кладбище, Об этом в своем фейсбуке сообщил владелец «Ведомостей» и близкий друг семьи Демьян Кудрявцев.
Журнал «Собака.ru» собрал реакцию известных людей на смерть одного из создателей рунета.
Павел Дуров, основатель «ВКонтакте» и Telegram
«Внезапно умер один из основателей Рунета Антон Носик, которому 4 июля исполнился 51 год. Антон до последних дней вставал на защиту интернета и здравого смысла в своих точных и ярких постах в ЖЖ. Последний раз Антон связывался со мной 4 июля, когда он отправил мне ссылку на очередной пост в защиту Telegram. Я ответил молчанием, в суматохе забыв поздравить Антона с днём рождения.
Антона будет не хватать. Он был одним из тех редких людей, кто ясно мыслил, ясно излагал, охотно делился своими знаниями и оставался оптимистом. Он всегда поддерживал меня и многих других, а мы часто забывали поддержать его в ответ».
Артемий Лебедев, дизайнер, блогер, предприниматель
«Умер Антон Носик. Прощай, Антон! Мне будет тебя не хватать. Антон Носик был единственным евреем, который всегда приходил в гости с полным пакетом продуктов».
Мария Захарова, директор департамента информации и печати в МИД.
«Когда читала Антона Носика, иногда думала:"Ну как Земля таких носит?..". А сегодня она перестала его носить. И я понимаю: отныне в нерукотворном многообразии нашего мира чего-то не хватает. Вечный ему aperol spritz (думаю, он понял).
Про Глазунова скажут наши великие. А я скажу про Носика».
Антон Долин, кинокритик и главный редактор журнала «Искусство кино»
«Не могу поверить. Как же так? Только что с ним переписывался про "Искусство кино", он засыпал меня советами... Ужас. Ужас. Что-то непоправимо меняется в мире, когда уходят такие яркие люди»
Анатолий Чубайс, председатель правления «Роснано»
«Антон Носик много в чём был первым. С него не просто начался рунет. Он сам был человек-сеть. Знал всех, соединял всех, вечно что-то придумывал, создавал, помогал и ничего не боялся. Мы с ним лично почти не были знакомы. Что говорить, в публичных дискуссиях Антон Носик живого места на мне не оставлял. Он был убеждён в том, что говорил, и готов был отстаивать свою точку зрения до победного – в оппонентах такое и ценишь, и уважаешь».
Илья Варламов, журналист, предприниматель
«Антон Носик был невероятно крутым, и это огромная утрата для всех, кто с ним общался. А общался он, по-моему, со всеми. Многие люди, кто с ним не очень хорошо знаком, знают Носика как интернет-тролля, который обычно попадал в СМИ со своими провокационными высказываниями. Но был и другой Носик. Мудрый, невероятно эрудированный, знающий ответы на все вопросы. Он очень любил Италию, отлично разбирался в искусстве и мог часами рассказывать про архитектуру, скульптуру, живопись эпохи Возрождения. Он, кажется, знал в Италии каждую церковь и статую. Под катом наши с ним последние видео. Две недели назад. Посмотрите. Это был один из умнейших людей, кого я знал».
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ
«Мои соболезнования в связи с безвременной кончиной Антона Носика. Он был настоящим профессионалом, первопроходцем российского интернета, ярким и талантливым человеком. С его именем связано создание известных интернет-ресурсов и проектов, которые пользуются популярностью у людей самых разных поколений и убеждений. Он много успел. Светлая ему память».
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