В дождливый июнь петербуржцы чаще покупали витамины и заказывали еду на дом

«Яндекс» выяснил к каким интернет-сервисам горожане проявляли особый интерес в июне. Выяснилось, что чаще всего горожане заказывали еду и средства по уходу, а также зонтики, обогреватели и резиновые сапоги. Об этом сообщила пресс-служба «Яндекса». В исследовании учитывались платежи петербуржцев через Яндекс.Кассу.

Что касается еды, то количество заказов на дом выросло в 25 раз по сравнению с июнем 2016 года. В 18 раз большей популярностью, чем год назад, пользовались интернет-магазины. В этом году петербуржцы покупали в 10 раз больше витаминов и средств по уходу за собой. Тем временем, спрос на велосипеды и ролики упал на 20 %, на скейтборды — на 39 %. В то же время спрос на игровые приставки вырос на 21 %. При этом петербуржцы стали чаще искать наборы для пикников.

Горожане также заметно реже приобретали купальники, плавки и солнцезащитные очки, зато повышенным интересом пользовались зонтики и мужские плащи, а спрос на женские резиновые сапоги вырос на 81 %. Примерно на 30% вырос спрос на обогреватели, при этом кондиционеры и вентиляторы в июне покупали в два раза меньше.