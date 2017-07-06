О разном

«Зачем человеку права, если ему есть нечего и жена из-за этого ему изменяет?»

«В XIX веке все считали, что кризис это очень плохо. И только Карл Маркс написал большую книгу о том, что в кризис можно неплохо заработать».

«Жириновский не один такой. Свой Жириновский есть в каждом классе».

«Примером харизматичного политика был Ленин. Все прилипали к экранам, когда он выступал. Когда он входил, все вставали».

«Второй аргумент из настоящего времени. Макрон долго жал руку Трампа, чтобы показать, что он будет сопротивляться не только ему, но и самому Путину».

«Белка и Стрелка, слетав на Луну, вернулись без признаков жизни. А Юрий Гагарин, слетав на Луну, вернулся живым и невредимым».

«Истина это согласие интеллекта с действующим положением вещей».

«В девятом классе я чуть не поседел».

«В детском саду я пробовал научить хомячка разговаривать. Никто не сказал мне, что это невозможно. Взрослые только смеялись и показывали на меня пальцем. Это выдавало в них плохих педагогов».

«Дизайнеры получают деньги ни за что. При этом среди них много геев, алкоголиков и других носителей девиантного поведения».

«Бывают справедливые войны, например, за наследство».

«Экономическая ответственность это когда, например, кто-нибудь отравился от произведенного тобой товара, а ты взял на содержание его семью».

«В Сибири когда-то нашли залежи топлива».

«Пример диалога культур - спросить, как пройти, в незнакомом месте».

«В качестве примера из собственного опыта приведу семью Рокфеллеров».

«Водительскими правами обеспечена большая часть людей, но водят они как последние животные».

«Все меньше разногласий между мужчинами и женщинами. Скоро они даже перестанут различать друг друга».

«В СССР не все было хорошо, но хотя бы не было несчастных животных».

«Вред от американцев большой, а польза только от их айфонов».

«Человек, конечно, может быть подопытным кроликом, но в отличие от кролика он не только умеет размножаться, но и может зубы выбить».

«Чичиков скупал мертвые души, потому что государство платило по ним пенсии».

«С автором этой цитаты я не знаком, в глаза бы ему высказался честнее, чем здесь» (о Плинии Младшем).

«Не знаю, откуда автору пришла в голову такая бредовая мысль. Мой папа говорит, что в пустую голову мысли входят без стука».

«В спортивной школе меня окружали сплошные дебилы. Если бы я не сломал копчик, неизвестно, смог бы я поучиться с нормальными ребятами».

«Пример источника экономического роста - на фабрике «Колобок» увеличили производство муки!»

«Как бы ни отмахиваться от ответственности за свою родину, она все равно заставит это сделать».

«Древний спартанец – плохой пример для жителя Афин».

«Если бы Раскольников убил не старуху, а молодую девушку, он бы еще больше жалел убитую. Ведь старуха хотя бы родила».

«Не убил бы Раскольников старуху, жил бы спокойно, учился. А так пришлось бросить учебу, влезть в долги, а потом и отправиться за каторгой».

«Потребности бывают разные. Элен Безухова у Толстого испытывала потребность в разврате. Однако общество закрыло перед ней двери и как она не стучалась, не пустило ее обратно».

«В ГУЛАГе декабристам сочувствовал простой народ».

«Герцен, наверное, тоже был против однополых браков».

«Это хорошо, что у Герцена было свое мнение, но разве не было бы лучше, если бы он помалкивал».

«Надо расчистить свою жизнь от наследственности, иначе попадешь в тюрьму, если в ней уже были твои родственники».

«Такое чувство, что Макса Вебера много били в детстве непонятно за что. Иначе зачем он озаботился классификацией видов господства?»

«Если человек пьет на работе, значит, работа ему не интересна».

«Когда-то человек с бородою считался грязнулей или преступником, а сейчас его могут уважать за то, что он похож на Филиппа Киркорова».

«Последние деньги государство должно тратить на нищих, а не на военных».

«Люди не ходят голыми по улицам и не только из-за того, что холодно или они некрасивые. Культура не позволяет снимать штаны или задирать юбку там, где хочется».

«Сколько себя помню, меня заставляют учиться. Когда я вырасту и от меня отстанут, я всех заставлю переучиваться».