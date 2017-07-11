Сервис Badoo вводит поиск «пар» среди двойников звезд

Один из самых популярных дейтинг-сервисов Badoo недавно перезапустил свое приложение, а теперь анонсировал новую функцию — поиск двойников по всему миру. Теперь искать себе пару можно по схожести со знаменитостью — от Ирины Шейк до Данилы Козловского. Функция станет доступна всем пользователям сервиса до конца этой недели.

С технической точки зрения это будет выглядеть так: в графе «поиск» необходимо ввести имя известного человека или выбрать понравившуюся звезду из списка, предложенного системой. Помимо этого, двойника можно будет найти не только среди звезд шоу-бизнеса, но из ближайшего окружения и друзей. Выбирая эту опцию, вместо знаменитостей появятся фотографии знакомых. 

Badoo позволяет искать двойника на основе базы зарегистрированных пользователей сервиса, а их на данный момент 352 миллиона по всему миру. 

Напомним, Badoo — социальная сеть знакомств, поддерживающая множество языков и работающая с пользователями всех стран мира. Сервис знакомств стал одной из наиболее успешных IT-компаний Европы, открыв совершенно новый рынок.

Регистрация в социальной сети возможна только с 18 лет.

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