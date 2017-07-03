Путину предложили устанавливать российские антивирусы на все компьютеры
Правительство предложило президенту России принять закон об обязательной установке антивирусов отечественной разработки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст программы «Цифровая экономика».
Программа предполагает, что все импортируемые или производимые в Евразийском экономическом союзе компьютеры должны будут иметь антивирусную защиту исключительно российского производства. Более того, «Цифровая экономика» предполагает, что к 2024 году (срок окончания программы) 97 процентов домов в стране должны иметь доступ к скоростному интернету, при этом 95 процентов всего трафика должно проходить через российские сети. Долю иностранного оборудования в госорганах планируют снизить до 50 процентов, а программного обеспечения — до 10 процентов.
Также в 2018 году должна заработать система, которая будет обеспечивать «устойчивость и безопасность» рунета. После этого будет внедряться система фильтрации трафика для детей.
В окончательном виде программу «Цифровая экономика» Путину представят 5 июля.
Напомним, президент поручил разработать план по развитию цифровой экономики в стране в ходе послания Федеральному собранию в декабре прошлого года. Первый вариант программы был представлен правительством в апреле 2017 года.
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