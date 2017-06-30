Telegram представил пользователям новый «инструмент по борьбе с цензурой»

В обновленной версии приложения Telegram для мобильных устройств, появилась возможность делиться с друзьями и подписчиками каналов настройками прокси-серверов.

Разработчики назвали новый инструмент «Свобода слова», добавив, что он нужен «для борьбы с цензурой».

«Мы верим в свободное и защищенное общение. Наша обязанность — предоставить технологии для защиты права пользователей на личную жизнь и свободу слова по всему миру», — говорится в обращении компании к пользователям.

К подобным мерам разработчики мессенджера пришли после недавнего конфликта между Роскомнадзором и Павлом Дуровым: глава ведомства Александр Жаров поставил ультиматум Дурову, требуя предоставить сведения о компании. В конечном итоге Дуров дал согласие, и Роскомнадзор внес Telegram в реестр, заявив, что блокировки приложения в России не будет.

В интернете даже появился короткометражный фильм, основанный на событиях вокруг конфликта.