Telegram представил пользователям новый «инструмент по борьбе с цензурой»
В обновленной версии приложения Telegram для мобильных устройств, появилась возможность делиться с друзьями и подписчиками каналов настройками прокси-серверов.
Разработчики назвали новый инструмент «Свобода слова», добавив, что он нужен «для борьбы с цензурой».
«Мы верим в свободное и защищенное общение. Наша обязанность — предоставить технологии для защиты права пользователей на личную жизнь и свободу слова по всему миру», — говорится в обращении компании к пользователям.
К подобным мерам разработчики мессенджера пришли после недавнего конфликта между Роскомнадзором и Павлом Дуровым: глава ведомства Александр Жаров поставил ультиматум Дурову, требуя предоставить сведения о компании. В конечном итоге Дуров дал согласие, и Роскомнадзор внес Telegram в реестр, заявив, что блокировки приложения в России не будет.
В интернете даже появился короткометражный фильм, основанный на событиях вокруг конфликта.
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