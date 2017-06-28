Роскомнадзор не будет блокировать Telegram

Telegram будет внесен в реестр организаторов распространения информации, заявил сегодня руководитель Роскомнадзора Александр Жаров.

«Telegram предоставил все требуемые по закону данные для внесения в реестр организаторов распространения информации. В ближайшее время мессенджер будет включен в этот реестр», — передают «Ведомости».

Напомним, Павел Дуров дал согласие на внесение Telegram в реестр Роскомнадзора. По словам Дурова, регистрационные данные о компании-издателе Telegram — не секрет и доступны любому желающему в открытых источниках.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров обратился в открытом письме к Павлу Дурову с требованием предоставить сведения о Telegram для дальнейшего внесения мессенджера в реестр ведомства. Позже Роскомнадзор обвинил Дурова в том, что его детищем пользовались террористы, взорвавшие бомбу в метро Петербурга. К критике создателя Telegram подключились федеральные каналы и ФСБ.