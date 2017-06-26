«Надо запретить ноги»: как интернет-пользователи встали на защиту Telegram

Российские интернет-пользователи встали на защиту Павла Дурова и его мессенджера Telegram, которому грозит блокировка Роскомнадзором. Блогеры начали рассуждать о том, чем помимо Telegram еще могли пользоваться террористы, устроившие взрыв в метро Петербурга и пришли к выводу, что это самые разнообразные вещи из повседневной жизни. Помимо этого, Telegram обвинили в таких злодеяниях, как убийство Александра II, серия смертей в «Игре престолов» и «Звездных войнах» и других очень страшных вещах.

Напомним, сегодня ФСБ заявила, что мессенджер использовали на всех стадиях организации и подготовки как взрыва в Петербурге, так и других терактов. Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров обратился к Павлу Дурову в открытом письме и предупредил, что Telegram может быть заблокирован на территории России, так как Дуров «абсолютно игнорирует безопасность простых пользователей Telegram».

В свою очередь, простые пользователи разделяют точку зрения Дурова, что Telegram — это всего лишь способ связи, а приватность общения для него превыше всего. Многие пишут, что аргумент о связи терроризма с Telegram крайне сомнителен.

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