«Надо запретить ноги»: как интернет-пользователи встали на защиту Telegram

Напомним, сегодня ФСБ заявила, что мессенджер использовали на всех стадиях организации и подготовки как взрыва в Петербурге, так и других терактов. Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров обратился к Павлу Дурову в открытом письме и предупредил, что Telegram может быть заблокирован на территории России, так как Дуров «абсолютно игнорирует безопасность простых пользователей Telegram».

В свою очередь, простые пользователи разделяют точку зрения Дурова, что Telegram — это всего лишь способ связи, а приватность общения для него превыше всего. Многие пишут, что аргумент о связи терроризма с Telegram крайне сомнителен.