Российские интернет-пользователи встали на защиту Павла Дурова и его мессенджера Telegram, которому грозит блокировка Роскомнадзором. Блогеры начали рассуждать о том, чем помимо Telegram еще могли пользоваться террористы, устроившие взрыв в метро Петербурга и пришли к выводу, что это самые разнообразные вещи из повседневной жизни. Помимо этого, Telegram обвинили в таких злодеяниях, как убийство Александра II, серия смертей в «Игре престолов» и «Звездных войнах» и других очень страшных вещах.
«Надо запретить ноги»: как интернет-пользователи встали на защиту Telegram
Российские интернет-пользователи встали на защиту Павла Дурова и его мессенджера Telegram, которому грозит блокировка Роскомнадзором. Блогеры начали рассуждать о том, чем помимо Telegram еще могли пользоваться террористы, устроившие взрыв в метро Петербурга и пришли к выводу, что это самые разнообразные вещи из повседневной жизни. Помимо этого, Telegram обвинили в таких злодеяниях, как убийство Александра II, серия смертей в «Игре престолов» и «Звездных войнах» и других очень страшных вещах.
Напомним, сегодня ФСБ заявила, что мессенджер использовали на всех стадиях организации и подготовки как взрыва в Петербурге, так и других терактов. Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров обратился к Павлу Дурову в открытом письме и предупредил, что Telegram может быть заблокирован на территории России, так как Дуров «абсолютно игнорирует безопасность простых пользователей Telegram».
В свою очередь, простые пользователи разделяют точку зрения Дурова, что Telegram — это всего лишь способ связи, а приватность общения для него превыше всего. Многие пишут, что аргумент о связи терроризма с Telegram крайне сомнителен.
Террористы используют знания физики и химии. Нужно запретить физику и химию!— Мысли Перзидента (@VVP2_0) 26 июня 2017 г.
ФСБ: Свободный доступ к пище позволяет террористам доживать до дня совершения теракта— слабоумие и отвага (@s_romanov) 26 июня 2017 г.
ФСБ РФ: «Телеграм» дает террористам возможность конспиративного общения https://t.co/68m8nX4Snl— Первый канал (@channelone_rus) 25 июня 2017 г.
Террористы ездят на метро и добираются с помощью него в нужное место для терракта.— Тимурсе (@Timque) 26 июня 2017 г.
Нужно запретить метро!
Террористы могут скрываться в квартирах, поэтому все граждане должны сдать ключи от своих квартир в ФСБ.— водка и мельдоний (@treugolny_hui) 25 июня 2017 г.
Запретят телеграм и заживёт Россия! Наркобарыг победят, взяточников победят, террористов победят! Почему лет 10 назад телеграм не запретили?— Сталингулаг (@StalinGulag) 26 июня 2017 г.
– Чё это у тебя в мобиле, телеграм? Ну всё ясно с тобой, террорист. Когда в Сирию уезжаешь? Головы уже научился отрезать? Что молчишь, сына?— Сергей Д (@sd0107) 25 июня 2017 г.
Какой ты сегодня? pic.twitter.com/6x5CFYEgBW— RIP Новости (@riarip) 26 июня 2017 г.
ФСБ: достоверно установлено, что члены Народной воли осуществившие покушение на жизнь царя Александра II использовали месенджер Telegram pic.twitter.com/0TjYpCp8Qc— Раушан Валиуллин (@valiullinrf) 26 июня 2017 г.
ФСБ: перед терактом террористы ели беляши.— Vasily Oblomov (@VS_Oblomov) 26 июня 2017 г.
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