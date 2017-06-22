В сети появился флешмоб, каким будет мир в 3017 году

Пользователей Twitter захватил новый мем, который рассказывает, что среди нас полно людей, которые уже сегодня живут в 3017 году. Его смысл заключается в том, что люди повсюду находят лайфхаки, до которых человечество додумается не раньше, чем через тысячу лет. Этим «тайным знанием» пользователи обмениваются в сети.

 

 

«Этот парень живёт в 3017-м, мы тут все — просто пассажиры».

  

«ТАК прошлой ночью в клубе какой-то парень протянул мне вот это и сказал написать ему. МЫ В 2017 ГОДУ, А ЭТОТ ЧУВАК В 3017-м».

 

«В Uniqlo в Японии тебе дают пластиковый пакет для головы, который нужно надеть перед примеркой, чтобы избежать пятен от косметики. Япония живёт в 3017 году».

 

 

«Мы в 2017-м, тем временем эти ребята в 3017-м».

 

Не отстают от нового тренда и в русскоязычном твиттере.

 

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