В сети появился флешмоб, каким будет мир в 3017 году

Пользователей Twitter захватил новый мем, который рассказывает, что среди нас полно людей, которые уже сегодня живут в 3017 году. Его смысл заключается в том, что люди повсюду находят лайфхаки, до которых человечество додумается не раньше, чем через тысячу лет. Этим «тайным знанием» пользователи обмениваются в сети.