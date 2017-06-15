Владимир Путин сообщил о рождении второго внука

В ходе прямой линии Владимир Путин рассказал о своей семье. В частности, он сообщил о том, что, несмотря на слухи, его дочери находятся в Москве и занимаются наукой и образованием. Его дети не собираются заниматься политикой и живут как обычные люди. 

«И внуки у меня есть. Они тоже живут нормальной жизнью», — сообщил президент, добавив, что совсем недавно у него родился второй внук. 

Более подробную информацию Путин не сообщил, добавив однако, что не хотел бы, чтобы его внуки  «росли какими-то принцами крови». «Я хочу, чтобы они нормальными людьми выросли. Для этого им нужно обычное рядовое общение в детских коллективах. Стоит только мне сейчас сказать возраст, имя, они сразу же будут идентифицированы, их не оставят в покое. Это нанесет ущерб развитию ребенка», — констатировал президент. Он также призвал отнестись к этой позиции с пониманием.

Напомним, ранее российский президент признался в интервью голливудскому режиссеру Оливеру Стоуну в том, что является дедушкой и посетовал на нехватку времени на общение с внуками. 

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