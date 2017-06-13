Пи Дидди, Бейонсе и Джоан Роулинг стали самыми богатыми звездами

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых звезд шоу-бизнеса и спорта. В рейтинге учитывались доходы, полученные селебрити с июня 2016 года по июнь 2017 года. В 2017 году список возглавил рэпер Шон Комбс, известный как Puff Daddy.

Комбс заработал 130 миллионов долларов, из которых 70 миллионов ему принесла линия одежды Sean John. Помимо этого, он имеет многомиллионные рекламные контракты с производителем водки, а оставшуюся часть состояния принесли доходы с концертного тура.

Следом за рэпером идет певица Бейонсе — ее годовой доход издание оценило в 105 миллионов долларов: основную часть принес альбом Lemonade и концертный тур в его поддержку.

Третьей среди самых богатых звезд 2017 года стала автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг с 95 миллионами долларов. В пятерку также вошли рэпер Дрейк (94 миллиона долларов) и футболист Криштиану Роналду (93 миллиона долларов).