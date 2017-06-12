На кол в июне: в России появился календарь смертной казни

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) выпустила календарь под названием «Высшая мера социальной справедливости» с 12 различными видами смертной казни. Об этом сообщил портал «Секрет фирмы».

Так, в календаре казнью января является гильотина, июня — посажение на кол, сентября — распятие. Изображение казни сопровождает шутка или цитата знаменитого человека, а также история наказания. Например, о гильотине авторы календаря пошутили, что это является «лучшим средством от перхоти».

Страницами календаря поделился в своём Facebook-аккаунте заместитель руководителя УФАС по Санкт-Петербургу Пётр Яковлев. Он рассказал, что календарь был корпоративным новогодним подарком.