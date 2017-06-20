Суть законопроекта

Согласно закону, будет прописан запрет различным анонимайзерам, VPN-сетям и программам (типа Tor — Прим. ред.) давать доступ россиянам к списку запрещенных сайтов. Если Роскомнадзор заметит подобное нарушение, то серверу в течение месяца нужно будет запретить доступ, иначе ведомство начнет блокировать их серверы, с помощью которых обходятся блокировки. В случае если сайты согласятся на новые законодательные условия, Роскомнадзор блокировать их не будет.

Ведомство имеет полный список сайтов, попавших в опалу, и собирается предоставить его владельцам анонимайзеров и VPN-сетей, чтобы те сами смогли мониторить использование россиянами анонимайзеров.

«Но смысла в этом особого нет. Смотрите сами: если мы воспользуемся двойным VPN (то есть дважды), то последний не будет знать о том, что мы пользователи из России и, таким образом, предоставит полный доступ к запрещенным сайтам. Например, мы можем подключиться с помощью первого VPN из России в Германию, а уже из Германии, с помощью второго анонимайзера, подключимся к США, и сервер в США, само собой, будет думать, что мы изначально подключились из Германии. И этот метод будет абсолютно легальным даже в рамках новых законодательных условий. Возможные нововведения лишь еще больше усложнят доступ на сайты, но тот, кто захочет — все равно получит информацию", — считает эксперт.

Темные времена для даркнета

К сожалению, в новых реалиях, действие закона распространится и на Tor — главную поисковую систему даркнета, аналог Google в «открытом» интернете. Власти смогут закрыть доступ к публичным серверам, к которым подключаются пользователи. Этот список открыт для всех, и нет ничего сложного в том, чтобы закрыть к нему доступ, даже несмотря на то, что Tor постоянно обновляет каталог серверов.

Павел Кузьмич также считает, что при том варианте уровня развития технологий, что существует на данный момент, вполне реален такой сценарий, при котором власти доберутся и до «темного интернета». Тем не менее, пользователи сети все равно не смогут находиться в абсолютной изоляции — рано или поздно найдутся способы, чтобы обойти и более совершенные блокировки.