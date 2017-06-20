Госдума поддержала законопроект о запрете обхода блокировок с помощью анонимайзеров и VPN — интернет-пользователи лишат возможности посещать сайты, которые находятся в черном списке Роскомнадзора. В рамках законопроекта также было предложено ввести юридическую ответственность за распространение информации о способах обхода блокировок. Директор лаборатории компьютерной криминалистики ИТМО Павел Кузьмич доступно объясняет, как нам с этим жить.
Почему запрет VPN, Tor и других анонимайзеров ничего не изменит?
Суть законопроекта
Согласно закону, будет прописан запрет различным анонимайзерам, VPN-сетям и программам (типа Tor — Прим. ред.) давать доступ россиянам к списку запрещенных сайтов. Если Роскомнадзор заметит подобное нарушение, то серверу в течение месяца нужно будет запретить доступ, иначе ведомство начнет блокировать их серверы, с помощью которых обходятся блокировки. В случае если сайты согласятся на новые законодательные условия, Роскомнадзор блокировать их не будет.
Ведомство имеет полный список сайтов, попавших в опалу, и собирается предоставить его владельцам анонимайзеров и VPN-сетей, чтобы те сами смогли мониторить использование россиянами анонимайзеров.
«Но смысла в этом особого нет. Смотрите сами: если мы воспользуемся двойным VPN (то есть дважды), то последний не будет знать о том, что мы пользователи из России и, таким образом, предоставит полный доступ к запрещенным сайтам. Например, мы можем подключиться с помощью первого VPN из России в Германию, а уже из Германии, с помощью второго анонимайзера, подключимся к США, и сервер в США, само собой, будет думать, что мы изначально подключились из Германии. И этот метод будет абсолютно легальным даже в рамках новых законодательных условий. Возможные нововведения лишь еще больше усложнят доступ на сайты, но тот, кто захочет — все равно получит информацию", — считает эксперт.
Темные времена для даркнета
К сожалению, в новых реалиях, действие закона распространится и на Tor — главную поисковую систему даркнета, аналог Google в «открытом» интернете. Власти смогут закрыть доступ к публичным серверам, к которым подключаются пользователи. Этот список открыт для всех, и нет ничего сложного в том, чтобы закрыть к нему доступ, даже несмотря на то, что Tor постоянно обновляет каталог серверов.
Павел Кузьмич также считает, что при том варианте уровня развития технологий, что существует на данный момент, вполне реален такой сценарий, при котором власти доберутся и до «темного интернета». Тем не менее, пользователи сети все равно не смогут находиться в абсолютной изоляции — рано или поздно найдутся способы, чтобы обойти и более совершенные блокировки.
Темный интернет —
также известен как Даркнет ( от англ. DarkNet — прим. ред.) частная сеть, соединения которой устанавливаются только между доверенными пирами с использованием нестандартных протоколов и портов. Файлообмен происходит анонимно (поскольку IP-адреса недоступны публично), и, следовательно, пользователи могут общаться без особых опасений и государственного вмешательства. Даркнет часто воспринимается как инструмент для осуществления коммуникации в различного рода подпольях и незаконной деятельности.
Ликбез для властей
На данный момент, «Яндексу», «Гуглу» и другим поисковым системам не запрещено выдавать ссылки на заблокированные страницы. Но с принятием нового закона, показывать такие ссылки уже будет чревато большими штрафами — от 500 до 700 тысяч рублей.
Роскомнадзор также даст список запрещенных сайтов поисковым сетям, а дальше поисковики будут сами решать, хотят ли они получить штраф, или закрыть пользователям доступ к определенной информации.
По словам эксперта из ИТМО, совершенно неудивительно, что Роскомнадзор с каждым разом проводит все более жесткие мероприятия — ведомство подчиняется принятым законам в нашей стране. «А вот непосредственно деятельность нашего государства я оцениваю крайне негативно. Я считаю, что не надо соваться в те вопросы, о которых толком не знаешь и в которых не разбираешься», — добавил он. «А вообще неплохо еще и узнать общественное мнение и и мнение специалистов в этой области. Подобного рода запреты не сыграют какой-либо значимой роли».
По шелковому пути
Директор лаборатории компьютерной криминалистики ИТМО допускает, что рано или поздно Россия придет к китайской модели регулирования интернета: «Наша страна семимильными шагами движется в сторону китайского фаервола — комплекса средств, осуществляющих полный запрет на посещение определенных сайтов в стране. Тем не менее, даже в Китае, несмотря на фаервол, где по факту заблокировано все и вся, вполне без вопросов работают анонимайзеры и серверы, которые формально запрещены и ими вовсю пользуются люди».
Добавим также, что 10 мая президент Владимир Путин подписал указ, утвердивший стратегию развития информационного общества в России до 2030 года. Приоритетом при использовании информационных и коммуникационных технологий, как значится в документе, считаются «традиционные российские духовно-нравственные ценности» и соблюдение основанных на них «норм поведения».
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