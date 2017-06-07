В сети появился подробный список зарплат Пушкина, Лермонтова и других русских писателей

На портале «Arzamas» появилась подробная брошюра с гонорарами великих русских писателей. Помимо денег, которые Пушкин, Лермонтов, Лесков, Тургенев и другие получали за свои главные произведения, можно узнать на что бы они в свое время их потратили.

Так например, за своего «Идиота» Федор Михайлович Достоевский в 1868 году получил гонорар в 7000 рублей. На эти деньги в середине 19 века можно было приобрести дубовую рощу в Рязани, четырехместную коляску, две дубовые бочки в 40 ведер и многое другое.

Стоит упомянуть, что 1 царский рубль, в котором идет исчисление гонораров, на данный момент равен примерно 1000 российским рублям. С таким курсом несложно подсчитать, что в наше время великий русский писатель считался бы миллионером.



