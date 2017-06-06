«Вконтакте» и Минкульт разработали стикеры с героями произведений Пушкина

Социальная сеть «ВКонтакте» и Министерство культуры РФ выпустили серию стикеров в честь дня рождения Пушкина. Их уже можно получить в соцсети совершенно бесплатно.

Нарисованными героями стали персонажи из сказок и поэм Пушкина («Евгений Онегин», «Дубровский», «Сказка о золотой рыбке» и другие). Также можно узнать какое из произведений иллюстрирует стикер, направив на него курсор мишки, однако услуга доступна только с компьютера.

Напомним, ранее стало известно о том, что петербургские кондукторы также решили поздравить горожан с днем рождения поэта, а на станции метро «Пушкинская» энтузиасты решили зачитать рэп на его стихи. Помимо этого в Петербурге пройдет первый музейный фестиваль «ПушкинFest».