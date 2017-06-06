Компьютер создал краткие содержания классической литературы в виде нелепых 3D картин

В сети существует проект под названием WordsEye, в рамках которого собраны пугающие и нелепые 3D картины с сюжетами из классических произведений литературы. Данная галерея на самом деле является платформой для программы, которая превращает обычный текст, написанный естественным языком, в трехмерную картинку. При этом воспользоваться  этим сервисом может любой желающий даже без навыков работы в 3D редакторах.

 

  • «Ни одного мига нельзя было терять более. Он вынул топор совсем, взмахнул его обеими руками, едва себя чувствуя, и почти без усилия, почти машинально, опустил на голову обухом. Силы его тут как бы не было. Но как только он раз опустил топор, тут и родилась в нем сила». (Ф. М. Достоевский, «Преступление и наказание»).

  • – Кольцо-то осталось у тебя в кармане, – напомнил маг.

    – Осталось, да! – горько выкрикнул Бильбо. – А с ним и завещание, и прочие бумаги. Возьми их, сам распорядись. Так будет надежнее.

    – Нет, мне Кольцо не отдавай, – сказал Гэндальф. – Положи его на камин. Фродо сейчас явится. Я подожду.

    (Дж. Р. Р. Толкин, «Властелин колец»).

  • Слонёнок ужасно обрадовался. У него захватило дух, он упал на колени и крикнул:

    — Вас-то мне и нужно! Я столько дней разыскиваю вас! Скажите мне, пожалуйста, скорее, что кушаете вы за обедом?

    — Подойди поближе, я шепну тебе на ушко.

    Слонёнок нагнул голову близко-близко к зубастой, клыкастой крокодиловой пасти, и Крокодил схватил его за маленький носик, который до этой самой недели, до этого самого дня, до этого самого часа, до этой самой минуты был ничуть не больше башмака.

    — Мне кажется, — сказал Крокодил, и сказал сквозь зубы, вот так, — мне кажется, что сегодня на первое блюдо у меня будет Слонёнок.

    (Рэдьярд Киплинг, «Слонёнок»)

  • «Понимаешь, я себе представил, как маленькие ребятишки играют вечером в огромном поле, во ржи. Тысячи малышей, и кругом— ни души, ни одного взрослого, кроме меня. А я стою на самом краю скалы, над пропастью, понимаешь? И мое дело— ловить ребятишек, чтобы они не сорвались в пропасть. Понимаешь, они играют и не видят, куда бегут, а тут я подбегаю и ловлю их, чтобы они не сорвались. Вот и вся моя работа. Стеречь ребят над пропастью во ржи. Знаю, это глупости, но это единственное, чего мне хочется по-настоящему. Наверно, я дурак».

    (Дж. Д. Сэлинджер, «Над пропастью во ржи»).

  • – Секрета нет. Сейчас я зайду к себе на Садовую, а потом в десять часов вечера в МАССОЛИТе состоится заседание, и я буду на нем председательствовать.

    – Нет, этого быть никак не может, – твердо возразил иностранец.

    – Это почему?

    – Потому, – ответил иностранец и прищуренными глазами поглядел в небо, где, предчувствуя вечернюю прохладу, бесшумно чертили черные птицы, – что Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже разлила. Так что заседание не состоится.

    Тут, как вполне понятно, под липами наступило молчание.

    (М. А. Булгаков, «Мастер и Маргарита»).

  • «Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах... Только гордый Буревестник реет смело и свободно над седым от пены морем!
    Все мрачней и ниже тучи опускаются над морем, и поют, и рвутся волны к высоте навстречу грому.
    Гром грохочет. В пене гнева стонут волны, с ветром споря. Вот охватывает ветер стаи волн объятьем крепким и бросает их с размаху в дикой злобе на утесы, разбивая в пыль и брызги изумрудные громады».

    (М. Горький, «Песня о буревестнике»).

  • «Земную жизнь пройдя до половины,
    Я очутился в сумрачном лесу,
    Утратив правый путь во тьме долины».

    (Данте Алигьери, «Божественная комедия»).

  • Вот кричит бабуся:

    «Ой, пропали гуси!
    Один — серый, другой — белый,
    Гуси мои, гуси!
    Один — серый, другой — белый,
    Гуси мои, гуси!»

    (Украинская народная песня)

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