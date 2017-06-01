Через три года по всей Европе заработает бесплатный wi-fi

Структуры Евросоюза (Еврокомиссия, Европарламент и Совет ЕС) пришли к совместному решению запустить проект WiFi4EU. К 2020 году точки с бесплатным вайфаем будут установлены в парках и других общественных местах всех стран объединенной Европы. Решение опубликовано на официальном сайте Еврокомиссии.

В течение двух лет на реализацию программы будет выделено 120 миллионов евро. Эти деньги будут использованы на установку оборудования в восьми с лишним тысячах населенных пунктов.

«Инициатива WiFi4EU улучшит связь там, где доступ к интернету ограничен. Это желанный первый шаг, но впереди еще много задач, которые будут осуществлены для достижения высокоскоростной связи на всей территории Евросоюза», — заявил вице-президент Еврокомиссии Андрус Ансип.