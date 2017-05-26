Из поста на Facebook:

«А давайте поговорим про прозрачность ценообразования в нашем любимом Яндекс.Такси? Никогда не задумывалась о том, привязана ли стоимость поездки к устройству. А она, кажется, да! Ну или нет, но тогда я никак не могу объяснить вот такую историю:

- на 1 фото видно, как поездка из точки А в точку Б различается в цене. На 10 рублей конечно, но отличается. И прогноз по времени поездки, за наличку выходит быстрее и дешевле (прямо как везде 😆). Тут у нас разные модели iPhone и разные способы оплаты.

- поэтому меняем на 2ом телефоне способ оплаты на "наличные", что все кроме моделей телефона было идентично и... Ужасно удивляемся тому как поездка становится дороже аж на 100 рублей при том же расстоянии и времени на поездку...

Чет не очень история, ребят 🙅🏼

Ну и надо ли говорить, что в итоге уехали мы с Zaven Avanyan на Gett за 350 рублей (вместо 570, которы были минимумом в Я.Такси). Яндекс.Такси - такси для богатых и невнимательных?)))

UPD: SMM Яндекс.Такси в комментах сначала использовал нетленку про "у нас эксперимент", а когда оказалось, что она не объясняет ничего, достали вторую "это совпадение" 👍🏼 Люблю прозрачные сервисы, где бы найти прозрачный и понятный сервис такси?».