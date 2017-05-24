Ловец покемонов Соколовский ответил на выпад Саши Спилберг

Видеоблогер Руслан Соколовский ответил «коллеге по цеху» Саше Спилберг, которая, выступая в Госдуме, назвала его «идиотом». Соколовский намекнул, что Спилберг накрутила себе число подписчиков.

«Спилберг может проконсультировать разве что по поводу политики среди накрученных на её канал ботов, никак не среди молодежи», — если цитировать дословно, заявил ловец покемонов.

Двумя днями раньше Саша Спилберг (Александра Балковская) выступила на парламентских слушаниях о молодежной политике в Госдуме. В своей речи в том числе она прокомментировала дело екатеринбургского блогера Руслана Соколовского, назвав последнего «идиотом», но при этом высказала мнение, что таких надо «или лечить, или штрафовать», а не сажать в тюрьму.

Напомним, 22-летний уральский видеоблогер Руслан Соколовский был арестован и помещен в СИЗО в сентябре прошлого года. Молодого человека задержали за видеоролик, где он с помощью специального мобильного приложения «ловит покемонов» в екатеринбургском Храме-на-крови. Соколовскому предьявили разжигание вражды (статья 282 УК) и оскорбление чувств верующих (статья 148). В конце концов, суд приговорил блогера к трем с половиной годам лишения свободы условно.