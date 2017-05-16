Вирус-вымогатель могли создать северокорейские хакеры

Вирус-вымогатель WannaCry, ставший с конца прошлой недели настоящим бедствием для любого компьютера планеты, могли создать северокорейские хакеры из группировки Lazarus. Об этом написал на своей странице в Facebook главный антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Александр Гостев.

Кибер-грабители из КНДР ранее обвинялись в краже 81 миллионов долларов из Центрального Банка Бангладеш в феврале 2016 года и атаке на кинокомпанию Sony Pictures Entertainment в 2014 году.

Напомним, атака вируса WannaCry началась 12 мая. Первыми жертвами стали крупнейшая телекоммуникационная компания Испании Telefónica, компьютеры системы здравоохранения Британии и российский сетевой оператор «Мегафон». По всему миру оказались заражены десятки тысяч компьютеров. Вирус зашифровывает все файлы на компьютере и требует выкуп — 300 долларов США в биткоинах. На выплату дается три дня, потом сумма увеличивается вдвое. По сведениям Европола, от кибератаки пострадали более 200 тысяч пользователей в 150 странах. На счета злоумышленников переместились десятки тысяч долларов.

В начале текущей недели создатели WannaCry выпустили обновленную версию. Вирус обходит спешно созданные заслоны: а именно доменное имя, приостановившее его распространение.