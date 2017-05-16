Мессенджер Telegram могут заблокировать в России

Мессенджер Telegram, основанный Павлом Дуровым, в ближайшем будущем может быть заблокирован на территории России. Роскомнадзор направил руководству сервиса уведомление о необходимости предоставить данные для внесения в реестр распространителей информации. Это значит - выполнять запросы государственных органов РФ по первому их требованию согласно «закону Яровой».

Основатель Telegram (а ранее социальной сети «ВКонтакте») Павел Дуров несколько раз говорил публично говорил о категорическом отказе выполнять подобные требования. «Telegram не выдает данные или ключи шифрования третьим лицам, включая правительства. Законы, принимаемые в отдельных странах, не повлияют на эту политику», — заявлял Дуров.

Администраторы российских Telegram-каналов опубликовали на сайте Change.org петицию-обращение к Дурову с просьбой выполнить требования властей, чтобы мессенджер продолжил работу в России. «На начало 2017 года нас, активных пользователей Telegram, было около 6 миллионов. Сейчас нас еще больше», — говорится в обращении.

Напомним, т.н. «закон Яровой», несмотря на возмущение общественности принятый летом 2016 года, в том числе обязывает операторов связи и интернет-провайдеров в течение полугода хранить переписку, разговоры и другую информацию о пользователях и предоставлять спецслужбам ключи для декодировки сообщений.