Файлообменник RuTracker обнародовал информацию о новой программе для обхода блокировки раздач. Авторы отмечают, что программа выложена «под MIT-лицензией» (лицензия открытого программного обеспечения, разработанная Массачусетским технологическим институтом).

Приложение распространяется бесплатно и работает на платформах Windows, OSX и Linux. Оно было создано в ответ на действия Роскомнадзора, который начал блокировать служебные адреса: с начала мая скорость скачивания файлов упала практически до нуля.

В январе 2016 года Роскомнадзор на основании решения Мосгорсуда обязал российских провайдеров заблокировать доступ к торрент-трекеру RuTracker. Однако представители RuTracker заявили, что не собираются вести какие-либо переговоры ни надзорным ведомством, ни с правообладателями.