Эпидемия компьютерного вируса-вымогателя продолжается

Создатели вируса-вымогателя WannaCry выпустили обновленную версию. Вирус обходит спешно созданные заслоны: а именно доменное имя, приостановившее его распространение.

Напомним, атака вируса WannaCry началась 12 мая. Первыми жертвами стали крупнейшая телекоммуникационная компания Испании Telefónica, компьютеры системы здравоохранения Британии и российский сетевой оператор «Мегафон».

По всему миру оказались заражены десятки тысяч компьютеров. Вирус зашифровывает все файлы на компьютере и требует выкуп — 300 долларов США в биткоинах. На выплату дается три дня, потом сумма увеличивается вдвое.

По сведениям Европола, от кибератаки пострадали более 200 тысяч пользователей в 150 странах. На счета злоумышленников переместились десятки тысяч долларов.