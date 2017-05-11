Государство будет регулировать интернет-сервисы, «похожие на СМИ»

Президент Владимир Путин подписал указ об утверждении «Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы». Согласно документу, одна из задач государства – создать механизм регулирования интернет-сервисов, которые «похожи на средства массовой информации».

Один из важных пунктов документа: при взаимодействии российских организаций (в том числе, надо думать, и силовых) с иностранными в сфере цифровой экономики все данные должны храниться и обрабатываться на российских серверах, а платежи осуществляться через российские платежные системы.

В список таких сервисов входят интернет-телевидение, новостные агрегаторы, социальные сети, мессенджеры, а также любые «сайты в сети интернет». О подробностях регулирования пока ничего не сообщается, но пользователи Facebook, например, уже говорят о тотальном цензурном контроле.