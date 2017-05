Фанаты во всем мире отмечают «День Звездных войн»

Сегодня, 4 мая, во всем мире отмечается День «Звездных войн». Поклонники саги обыграли знаменитую цитату May the Force be with you («Да пребудет с тобой Сила»), заменив по созвучию слово «сила» Force на «четвертый» — fourth и май — may. Мы собрали в Instagram лучшие снимки, посвященные фанатскому каламбуру.