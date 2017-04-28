«ВКонтакте» вводит платную подписку на музыку

Соцсети "Вконтакте", "Одноклассники" и "Мой мир" с сегодняшнего дня вводят платную подписку на музыку — 149 рублей в месяц. Подписка будет работать и в десктопных версиях, и в мобильных приложениях.Бесплатно прослушать музыку можно будет только вместе с  рекламой.

Кроме того, "ВКонтакте" впервые за 10 лет полностью обновила музыкальный раздел на всех платформах.

"Теперь пользователи социальной сети могут создавать собственные плейлисты и делиться ими, а также слушать и добавлять к себе музыкальные подборки от друзей, сообществ, звёзд и редакции ВКонтакте. Плейлисты можно отправлять через личные сообщения, публиковать в группе или на странице", – сообщает 28 апреля пресс-служба соцсети.

Расширить музыкальный кругозор поможет умная система персональных рекомендаций, которая анализирует ранее прослушанные песни и подписки пользователя. В специальном блоке будет выводиться творчество молодых музыкантов — так они смогут найти новых слушателей.

В 2016 году "ВКонтакте" и United Music Agency подписали партнёрские соглашения с лидирующими международными правообладателями музыкальной продукции: Universal Music Group, Warner Music Group, Sony Music Entertainment, Merlin Network и другими. В августе 2016 года в приложение "ВКонтакте" для iPhone вернулась функция прослушивания музыки.

По материалам «Фонтанки.ру» 

 

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