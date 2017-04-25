Принц 1990-х Дмитрий Маликов превратился в короля социальных сетей и научил нас писать твиты на тысячи лайков.
Властелин Твиттера: Дмитрий Маликов дал мастер-класс по СММ
В 2015 году я опубликовал в «Твиттере» сообщение «Как у вас дела вообще? Тяжеловато приходится? Или ничего?». Было трудное время: осень, экономический кризис, и я просто поинтересовался у читателей, как они. Пост ретвитнули журналист Олег Кашин и блогер Илья Варламов, после чего все начали пересылать его друг другу, а выражение «Тяжеловато» стало мемом. У меня появились многочисленные подписчики — сейчас их почти полмиллиона.
Как у Вас дела вообще ? Тяжеловато приходится ? Или ничего?— Дмитрий Маликов (@DmitryMalikov) 24 октября 2015 г.
Никому не доверяю вести свой аккаунт — все делаю сам. Мне кажется, что любой пиар и фальшь сразу видны. Иногда коллеги-артисты просят у меня координаты эсэмэмщика, который придумал мне такую классную вирусную историю. Я отшучиваюсь, что этот специалист очень дорогой.
Успех в соцсетях пришел ко мне потому, что я откровенен и самоироничен. Я не выкладываю новые песни или фотографии с гастролей. «Звездная» активность о гламурной жизни и карьере достала простых людей. Им интересно, чтобы с ними говорили на их языке и была обратная связь. Наши артисты редко рассказывают о себе анекдоты, выдавая за прямую речь. Один из моих самых популярных твитов за все время — шутка «Мои фанаты часто спрашивают: „Почему ты думаешь, что мы твои фанаты?“».
Мне нравится провоцировать читателей, хотя некоторые подколы не всегда понятны давним поклонницам. Если какой-то девушке что-то кажется обидным, не считаю зазорным объяснить это персонально в комментариях. В своем общении в соцсетях я никогда не буду оскорблять людей и материться. Откровенно агрессивные выпады в мою сторону чаще всего просто не замечаю — лента прокручивается довольно быстро. Хотя иногда я троллю троллей, и многие из них при этом теряются.
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Спектакль «Перевернуть игру» сделан в жанре эдютеймента: за полтора часа историю музыки мы рассказываем в доступной форме — с помощью перформансов, 3D-инсталляций и видеоарта. Композиторы от Баха, Бетховена и Моцарта до Майкла Джексона объясняют молодежи, почему их произведения не устарели и семплы из них часто звучат и сейчас. Я в постановке — медиатор между классиками и современными детьми.
Из всех соцсетей мне наиболее удобен «Твиттер», потому что это способ кратко и дерзко оформить мысль или реакцию. В нем есть что-то мужское: там можно выступить ярче и резче. Для «Инстаграма» нужна обязательно красивая фотография — это девчачья тема. А в «Фейсбуке» и «Одноклассниках» аудитория более взрослая, консервативная и ранимая.
В «Твиттере» два вида пользователей: те, кто следят за политическими новостями, и молодежь. Первые более аморфны — они меньше комментируют и чаще всего используют его с информационной целью. Вторые — тусуются между собой и находят тренды. Моя персона стала вдруг почвой для формирования тенденций у поколения миллениалов. Специально ради их респекта я не менялся, просто я в принципе расту. Вот из принца 1990-х и превратился в короля соцсети.
Я научился говорить с молодежью на одном языке благодаря просветительской программе о классике «Уроки музыки» и спектаклю «Перевернуть игру», который недавно показал в Петербурге. Нужно было, чтобы дети слушали внимательно, а не смотрели каждую секунду в смартфоны. Так они узнали, что есть такой дядя, на песнях которого выросло поколение их родителей, и его можно уважать. Прямой корреляции между моей музыкой и успехом в соцсетях нет, потому что в творчестве я пока достаточно консервативен. Но если дальше заниматься поп-музыкой, материал все-таки должен быть современным.
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