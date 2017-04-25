Властелин Твиттера: Дмитрий Маликов дал мастер-класс по СММ

Никому не доверяю вести свой аккаунт — все делаю сам. Мне кажется, что любой пиар и фальшь сразу видны. Иногда коллеги-артисты просят у меня координаты эсэмэмщика, который придумал мне такую классную вирусную историю. Я отшучиваюсь, что этот специалист очень дорогой.

Успех в соцсетях пришел ко мне потому, что я откровенен и самоироничен. Я не выкладываю новые песни или фотографии с гастролей. «Звездная» активность о гламурной жизни и карьере достала простых людей. Им интересно, чтобы с ними говорили на их языке и была обратная связь. Наши артисты редко рассказывают о себе анекдоты, выдавая за прямую речь. Один из моих самых популярных твитов за все время — шутка «Мои фанаты часто спрашивают: „Почему ты думаешь, что мы твои фанаты?“».