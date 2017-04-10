«Лед – сухой диоксид углерод»: в ИТМО сняли пародию на хит группы «Грибы»

Студенты университета ИТМО сняли интеллектуальную пародию на хит украинской группы «Грибы» «Тает лед». Слова «Заевшего мотива этой весны» переписали на манер гик-реальности: «Между нами дымится лед / Он сухой диоксид углерод/ Метаматериал мы создаем/ Мы любовью его назовем».

 

Кавер песни «Грибов» также создал ансамбль «Дореволюціонный Совѣтчикъ»: действие ролика перенесли в Петербург 1900-го года, а название группы шутливо переименовали в «квартет "Трюфели"». Графов, князей и суфражисток в клипе объединяет припев: «Промеж нами тает лед/ Сладко хор купидонов поет/ Удалимся ото всех/ Для пикантных амурных утех».

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