«Лед – сухой диоксид углерод»: в ИТМО сняли пародию на хит группы «Грибы»

Позже на Youtube-канале «Пацаны вообще ребята» появился пародийный ролик, где исполнителями главных ролей выступили московские таджики. Припев песни они переделали на: «Между нами тает лед/ ФМС нас теперь не найдет/ Мы промокнем под дождем/ Но семье деньги переведем».