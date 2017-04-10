В сети появились фотографии СССР глазами американца

В сети разместили снимки, найденные в шкафу американского майора Мартина Манхоффа. Два года — с 1952 по 1954 — он служил в посольстве США в Москве, пока его не обвинили в шпионаже и не депортировали из СССР. За это время Манхофф успел сделать тысячи слайдов на улицах Ленинграда, Москвы, Киева, Мурманска, Ялты и других городов. Кроме того, майор проехал через всю страну по Транссибирской магистрали — мы публикуем фотографии этого путешествия.