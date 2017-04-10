В сети разместили снимки, найденные в шкафу американского майора Мартина Манхоффа. Два года — с 1952 по 1954 — он служил в посольстве США в Москве, пока его не обвинили в шпионаже и не депортировали из СССР. За это время Манхофф успел сделать тысячи слайдов на улицах Ленинграда, Москвы, Киева, Мурманска, Ялты и других городов. Кроме того, майор проехал через всю страну по Транссибирской магистрали — мы публикуем фотографии этого путешествия.
В сети появились фотографии СССР глазами американца
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Дети в неизвестной деревне.
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Улица в Ялте, Крым.
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Место съемки неизвестно, кому памятник – тоже.
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Бочка с квасом. Ялта, Крым.
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Ялта, Крым.
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Неизвестная деревня. Снимок из окна поезда.
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Проспект Красной Армии, рядом с Троице-Сергиевой лаврой, Загорск (ныне – Сергиев Посад).
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Вход в Успенский собор на территории Троице-Сергиевой лавры, Загорск (ныне – Сергиев Посад).
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Большая Васильковская улица, Киев.
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Затопленный перекресток Крещатика и улицы Богдана Хмельницкого. Киев.
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Мартин Манхоф, место неизвестно.
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Джен Манхоф, место неизвестно.
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Фонтан-шутиха
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В рабочий полдень. Место неизвестно.
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Деревенские дома, место неизвестно.
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Центральный гастроном в Хабаровске.
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Вид на юго-западную часть Ленинградской улицы с места, где сегодня стоит гостиница
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Женщины у стола.
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Радуга
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Фото из окна поезда.
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Фотография из окна поезда.
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Парк жертв интервенции, Мурманск.
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Фото из окна поезда. Место неизвестно.
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Женщины у стола.
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Деревенский двор. Место съемки неизвестно.
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Деревенский двор. Место съемки неизвестно.
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Деревянный дом в степи.
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Земельные участки в неизвестной деревне.
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