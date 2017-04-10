В сети появились фотографии СССР глазами американца

В сети разместили снимки, найденные в шкафу американского майора Мартина Манхоффа. Два года — с 1952 по 1954 — он служил в посольстве США в Москве, пока его не обвинили в шпионаже и не депортировали из СССР. За это время Манхофф успел сделать тысячи слайдов на улицах Ленинграда, Москвы, Киева, Мурманска, Ялты и других городов. Кроме того, майор проехал через всю страну по Транссибирской магистрали — мы публикуем фотографии этого путешествия.

  • Вспаханные поля в неизвестной деревне.

  • Весенние поля, снятые из окна поезда. Белая полоса – результат засветки при проявке пленки.

  • Грузовики везут лес. Неизвестная деревня.

  • Женщина с ведром. Место неизвестно.

  • Деревянные дома, место неизвестно.

  • Фотография из окна поезда, место неизвестно.

  • Дети в неизвестной деревне.

  • Улица в Ялте, Крым.

  • Место съемки неизвестно, кому памятник – тоже.

  • Бочка с квасом. Ялта, Крым.

  • Ялта, Крым.

  • Неизвестная деревня. Снимок из окна поезда.

  • Проспект Красной Армии, рядом с Троице-Сергиевой лаврой, Загорск (ныне – Сергиев Посад).

  • Вход в Успенский собор на территории Троице-Сергиевой лавры, Загорск (ныне – Сергиев Посад).

  • Большая Васильковская улица, Киев.

  • Затопленный перекресток Крещатика и улицы Богдана Хмельницкого. Киев.

  • Мартин Манхоф, место неизвестно.

  • Джен Манхоф, место неизвестно.

  • Фонтан-шутиха

  • В рабочий полдень. Место неизвестно.

  • Деревенские дома, место неизвестно.

  • Центральный гастроном в Хабаровске.

  • Вид на юго-западную часть Ленинградской улицы с места, где сегодня стоит гостиница

  • Женщины у стола.

  • Радуга

  • Фото из окна поезда.

  • Фотография из окна поезда.

  • Парк жертв интервенции, Мурманск.

  • Фото из окна поезда. Место неизвестно.

  • Женщины у стола.

  • Деревенский двор. Место съемки неизвестно.

  • Деревенский двор. Место съемки неизвестно.

  • Деревянный дом в степи.

  • Земельные участки в неизвестной деревне.

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  • Автор: andrey
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