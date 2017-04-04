Вчера в городе произошел теракт: взрыв прогремел между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». 14 человек погибли, 47 пострадали. В городе объявлен трехдневный траур. Сегодня метро полностью возобновило работу, но горожане пока не спешат туда спускаться. Мы собрали фотографии очередей на автобус, пустого метро в утренний час пик и затихших улиц.
Фоторепортаж: Петербург на утро после трагедии
Фото: Tsveter, nvetra, real.piter, hawk_eye_spb, yuryzheve, justksuksu, foto_s_iphone, oolgan, lixaranovski
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