Фоторепортаж: Петербург на утро после трагедии

Вчера в городе произошел теракт: взрыв прогремел между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». 14 человек погибли, 47 пострадали. В городе объявлен трехдневный траур. Сегодня метро полностью возобновило работу, но горожане пока не спешат туда спускаться. Мы собрали фотографии очередей на автобус, пустого метро в утренний час пик и затихших улиц.