В России открылся онлайн-музей ЛГБТ

В сети появился Музей истории ЛГБТ в России — сайт, который посвящен истории ЛГБТ-движения в нашей стране.

Первая задача проекта: собрать данные о лесбиянках, геях, бисексуалах,трансгендерах, интерсексах, квирах, которые имеются в исторических документах. Вторая цель: подготавливать и представлять онлайн экспозиции на темы, вызывающие наибольший интерес в обществе.

Сейчас в онлайн-музее представлено несколько разделов: «ЛГБТ-движение», «Об ЛГБТ», «ЛГБТ в культуре», «ЛГБТ-традиции» и «В мире». Здесь собраны документы, статьи и публикации об ЛГБТ, видео и фото, данные исследований и новости.

«Мы верим, что история ЛГБТ в России важна для граждан России в такой же степени, как и история других ее социальных групп», — уверены авторы проекта.

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