Фотограф показал, как на самом деле снимают рекламу авто

Фотограф из Мексики Феликс Эрнандес рассказал и наглядно показал, как на самом деле проходят съемки рекламы для автомобильных брендов. Так, например, для работы над промо Audi Q2 Феликс использовал миниатюрные модели автомобиля — об этом пишет издание DIY Photography.

Согласно задумке, Audi Q2 пересекает пустыню, улицу в мегаполисе и мост через Дубайский канал в ОАЭ. Локации, кстати, мексиканец также создал сам: в своей студии он с помощью цемента и воды сконструировал песчаные дюны, а асфальт на улице сделал из наждачной бумаги. Эрнандес опубликовал снимки бэкстейджа.

Добавим, что над рекламой Audi R8 также работал Эрнандес — он также сделал серию снимков с мини-версией авто.

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Afterparty фестиваля «Белые ночи» в Buddha Bar — 13 июня

2 самых ожидаемых автомобиля 2014 года

В сети научились вычислять «индекс шаурмы»

Врачиня и редакторица: в сети появился феминизатор слов

Голодный кот из Петербурга стал героем вирусного видео

#Меняневзяли: Акунин, Цыпкин, Гельман рассказали о своих провалах

Бруклинский музыкант по-русски перепел «Ленинград», Земфиру и «ГрОб»

В сети появился набор эмодзи с Фридой Кало