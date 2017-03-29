Фотограф из Мексики Феликс Эрнандес рассказал и наглядно показал, как на самом деле проходят съемки рекламы для автомобильных брендов. Так, например, для работы над промо Audi Q2 Феликс использовал миниатюрные модели автомобиля — об этом пишет издание DIY Photography.

Согласно задумке, Audi Q2 пересекает пустыню, улицу в мегаполисе и мост через Дубайский канал в ОАЭ. Локации, кстати, мексиканец также создал сам: в своей студии он с помощью цемента и воды сконструировал песчаные дюны, а асфальт на улице сделал из наждачной бумаги. Эрнандес опубликовал снимки бэкстейджа.