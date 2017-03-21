В сети появился набор эмодзи с Фридой Кало

Дизайнер из Лос-Анджелеса Сэм Кантор создал набор эмодзи с мексиканской художницей Фридой Кало.

«Фрида идеально походит для проекта», – заявил Кантор. И разработал эмодзи на основе полотен Кало, главная тема которых — физическая боль и ее преодоление, травма во всех ее видах.

В набор вошло 160 эмодзи. FridaMoji уже можно скачать в ITunes.

Ранее Кантор создал наборы эмодзи, посвященные творчеству Ван Гога, Баскии и Кусамы.

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