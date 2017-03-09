Появилась версия Tinder для богатых, красивых и знаменитых

Популярное мобильное приложение для быстрых знакомства Tinder уже в течение полугода тестирует закрытую версию приложения Tinder Select. Новый вариант ориентирован на топ-менеджеров компаний, прочих богатеев, моделей и «действительно привлекательных и сексуальных людей». Об этом сообщает специализированное издание TechCrunch.

Tinder Select, в соответствии с названием, работает в закрытом режиме, не предполагает регистрации, а функционирует благодаря системе приглашений, которые действующий пользователь секретного приложения отправляет своим элитным друзьям.

Напомним, что для пользователей смартфонов дейтинг-сервис Tinder на сегодня является наиболее востребованным приложением - причем как для гетеросексуалов, так и для некоторых представителей геев и лесбиянок.