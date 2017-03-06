В Instagram запустилась услуга аренды 101 розы для селфи

В Instagram запустилась служба аренды букета – 101 красную розу можно заказать на 10 минут, чтобы сделать «отличные праздничные фото и поразить всех подруг». Стоимость услуги с доставкой – 800 рублей.

Кроме того, те, кто сделает заказ до 8 марта, получат возможность бесплатно воспользоваться услугами мужчины ассистента в рубашке или футболке – чтобы создать фотоиллюзию личной жизни.

Владелец аккаунта – москвич по имени Евгений – рассказал, что идея запустить такой бизнес пришла к нему после того, как в кафе он увидел трех девушек, которые фотографировались с одним букетом на всех. Но признался, что, несмотря на интерес пользователей и СМИ, ни одного заказа он еще не получил.