«Вконтакте» можно будет заказать еду и купить билеты

В мобильном приложении «Вконтакте» появится новый раздел «Сервисы» с услугами сторонних компаний. Здесь можно будет заказать еду или купить билеты в кино: соцсеть договаривается о сотрудничестве с Delivery Club и «Киноходом».

Ранее сообщалось, что в мобильном приложении «Вконтакте» скоро появится функция вызова Яндекс.Такси или GetTaxi.

Вскоре пользователи смогут выбирать кафе прямо в чате, играть в мессенджере в игры, оплачивать в соцсети такси, делать заказ в кафе с помощью гаджета и так далее. В планах «Вконтакте» — интегрировать в себя разные услуги, которыми люди смогут пользоваться, не выходя из приложения.