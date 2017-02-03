В Facebook откроется раздел для знакомств

В мобильное приложение Facebook добавят функцию «Откройте для себя людей» или Discover People.

Здесь пользователи смогут разместить несколько фотографий и кратко написать о себе, а затем найти новых знакомых по интересам, чтобы организовать дружескую или романтическую встречу.

Известно, что раздел «Откройте для себя людей» будет работать отдельно от соцсети.

Добавим, что накануне в сети появилась демо-версия приложения Hater — аналога Tinder, который объединяет людей не по интересам, а по объектам ненависти.