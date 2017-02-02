От ненависти до любви: вышло дейтинг-приложение Hater

В сети появилась демо-версия приложения Hater — аналога Tinder, который объединяет людей не по интересам, а по объектам ненависти. Сервис основал Брендан Альпер — бывший сотрудник Goldman Sachs, который стал писателем-комиком.

Приложение узнает, как пользователь относится к тем или иным явлениям — например, к веганам или людям, говорящим о благотворительности, Владимиру Путину, Дональду Трампу или сети бистро.

После того, как набрано достаточное количество «хэйтов», пользователю предлагаются партнеры, разделяющие с ним взгляды. И здесь уже можно свайпить и лайкаить по привычной схеме: взаимные лайки открывают возможность диалога.

Официальный запуск приложения состоится 8 февраля .

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Instagram позволит публиковать до десяти фотографий за раз

Студентка ИТМО создала алгоритм, предсказывающий семейное положение по соцсетям

Ждун: мем вместо достопримечательностей

Приложение Google Maps теперь показывает загруженность заведений

В России хотят ограничить интернет по «китайскому варианту»

В сети появились фотографии народов Российской Империи

Петербургский хакер получил 40 тысяч долларов от Facebook

YouTube запустил собственный мессенджер