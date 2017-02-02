От ненависти до любви: вышло дейтинг-приложение Hater

В сети появилась демо-версия приложения Hater — аналога Tinder, который объединяет людей не по интересам, а по объектам ненависти. Сервис основал Брендан Альпер — бывший сотрудник Goldman Sachs, который стал писателем-комиком.

Приложение узнает, как пользователь относится к тем или иным явлениям — например, к веганам или людям, говорящим о благотворительности, Владимиру Путину, Дональду Трампу или сети бистро.

После того, как набрано достаточное количество «хэйтов», пользователю предлагаются партнеры, разделяющие с ним взгляды. И здесь уже можно свайпить и лайкаить по привычной схеме: взаимные лайки открывают возможность диалога.

Официальный запуск приложения состоится 8 февраля .