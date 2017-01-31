В сети все полюбили Ждуна — помесь насекомого и слона. Изначально скульптура Homunculus Loxodontus голландской художницы Маргрит ван Брифорт создавалась как собирательный образ ждущих в очереди к врачу людей. Но пользователи поняли, что обрюзгший персонаж — это про жизнь в целом: Ждуна поместили на мемы про работу бухгалтером, он стал соседом грустного Киану Ривза. Наконец, музыкант Андрей Орлов пригласил ждуна в Петербург, заменив львов с Банковского мостика мемом. Мы продолжили инициативу и посадили насекомослона на Медного всадника, отвели в пышечную и увенчали им долгострой «Зенит-Арена».