Приложение Google Maps теперь показывает загруженность заведений

В обновлении для Google Maps появилась функция «Популярное время». С помощью нее можно выяснить, насколько многолюдно в том или ином заведении.

Информация о загруженности того или иного места формируется в режиме реального времени: с гаджетов находящихся там пользователей приходят анонимные данные об их местоположении. Предполагается, что новая функция поможет избежать толп.

Функция «Популярное время» ранее была доступна только в веб-версии Google Maps.