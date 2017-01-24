В сети появились фотографии народов Российской Империи, которые сделал американский журналист Джордж Кеннан в конце XIX века. В его коллекции: пейзажи Алтая, Кавказа и Сибири, фотопортреты армян, грузин татар, персов, казахов и других этнических групп. Мы публикуем старинные снимки исследователя, на которых можно рассмотреть костюмы и быт позапрошлого столетия.
В сети появились фотографии народов Российской Империи
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Грузинка. Фото: Библиотека Конгресса
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Два музыканта. Фото: Библиотека Конгресса
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Состоятельная бурятская пара. Фото: Библиотека Конгресса
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Христофор Фомич Маковский, начальник полиции Иркутска. Фото: Библиотека Конгресса
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Татары в деревушке близ Минусинка. Фото: Библиотека Конгресса
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Гор-ай-иц, горец-христианин. Фото: Библиотека Конгресса
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Перс с кинжалами. Фото: Библиотека Конгресса
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Араб из Иерусалима. Фото: Библиотека Конгресса
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Чеченцы на свадьбе. Фото: Библиотека Конгресса
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Мулла на свадьбе. Фото: Библиотека Конгресса
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Армянин. Фото: Библиотека Конгресса
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Мужчина с дочерьми. Фото: Библиотека Конгресса
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"Кавказкий цыган". Фото: Библиотека Конгресса
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Великий лама Селенгинского монастыря. Фото: Библиотека Конгресса
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Дагестанский горец. Фото: Библиотека Конгресса
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Перс. Фото: Библиотека Конгресса
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Г-н Знаменский, начальник полиции Минусинска, с головой чучела волка. Фото: Библиотека Конгресса
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Казахский музыкант, играющий на домбре. Фото: Библиотека Конгресса
Фото: Библиотека Конгресса
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