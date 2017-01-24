В сети появились фотографии народов Российской Империи

В сети появились фотографии народов Российской Империи, которые сделал американский журналист Джордж Кеннан в конце XIX века. В его коллекции: пейзажи Алтая, Кавказа и Сибири, фотопортреты армян, грузин татар, персов, казахов и других этнических групп. Мы публикуем старинные снимки исследователя, на которых можно рассмотреть костюмы и быт позапрошлого столетия.

  • Грузинка. Фото: Библиотека Конгресса

  • Два музыканта. Фото: Библиотека Конгресса

  • Состоятельная бурятская пара. Фото: Библиотека Конгресса

  • Христофор Фомич Маковский, начальник полиции Иркутска. Фото: Библиотека Конгресса

  • Татары в деревушке близ Минусинка. Фото: Библиотека Конгресса

  • Гор-ай-иц, горец-христианин. Фото: Библиотека Конгресса

  • Перс с кинжалами. Фото: Библиотека Конгресса

  • Араб из Иерусалима. Фото: Библиотека Конгресса

  • Чеченцы на свадьбе. Фото: Библиотека Конгресса

  • Мулла на свадьбе. Фото: Библиотека Конгресса

  • Армянин. Фото: Библиотека Конгресса

  • Мужчина с дочерьми. Фото: Библиотека Конгресса

  • "Кавказкий цыган". Фото: Библиотека Конгресса

  • Великий лама Селенгинского монастыря. Фото: Библиотека Конгресса

  • Дагестанский горец. Фото: Библиотека Конгресса

  • Перс. Фото: Библиотека Конгресса

  • Г-н Знаменский, начальник полиции Минусинска, с головой чучела волка. Фото: Библиотека Конгресса

  • Казахский музыкант, играющий на домбре. Фото: Библиотека Конгресса

Фото: Библиотека Конгресса

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