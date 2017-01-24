В сети появились фотографии народов Российской Империи, которые сделал американский журналист Джордж Кеннан в конце XIX века. В его коллекции: пейзажи Алтая, Кавказа и Сибири, фотопортреты армян, грузин татар, персов, казахов и других этнических групп. Мы публикуем старинные снимки исследователя, на которых можно рассмотреть костюмы и быт позапрошлого столетия.