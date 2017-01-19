YouTube запустил собственный мессенджер

 

Видеохостинг YouTube запустил собственный мобильный мессенджер, в котором пользователи смогут обсуждать ролики.

Сервис доступен и на Android, и на iOS-гаджетах. При том в мессенджере собеседники могут не только комментировать контент на YouTube, но и обмениваться ссылками и отправлять друг другу сообщения по любому поводу.

Пока мессенджер доступен только пользователям из Канады. В Google объяснили, что эта страна была выбрана для запуска потому, что канадцы делятся видео на YouTube чаще, чем кто-либо другой в мире. Когда сервис запустится в других странах — не уточняется.

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