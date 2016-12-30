GoPro составила ролик из лучших кадров 2016 года

Компания GoPro составила ролик из лучших кадров, снятых на экшн-камеры в 2016 году. В четыре минуты уместились полеты на воздушном шаре, рафтинг на водопадах, дрифт по заснеженному полю, серфинг, танцы,таймлапсы горных вершин и другие завораживающие съемки.

 

Ранее организаторы международного конкурса Travel Photographer of the Year определили лучшие фотографии из путешествий за 2016 год. В объектив призеров попали: Байкал на рассвете, индийские паломники в оранжевых одеждах, туманная ферма по выращиванию крабов в Китае, похожее на фейерверк извержение вулкана в Индонезии и другие удивительные виды. 

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