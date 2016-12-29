Исследователи выяснили, что москвичи больше петербуржцев интересуются культурой и барами

Московская компания DCA с помощью технологий биг-дата и искусственного интеллекта составила потребительские портреты жителей Москвы и Петербурга и сравнила их между собой.

Анализ данных рушит привычное представление о жителях двух столиц. Оказалось, что интернет-пользователи из Москвы чаще петербуржцев посещают музеи, выставки и концерты: интерес к театрам в Москве выше на 16%, а к концертам — на 80%.

Книгочеев в двух столицах равное количество: москвичи и петербуржцы интересуются покупкой и чтением книг на 20% больше всех россиян.

При этом, несмотря на максиму «В Питере — пить», москвичи ночную жизнь любят больше: интерес к клубам, барам и кафе у них на 94% выше чем у петербуржцев. Кроме того, москвичи и жители нашего города практически в равной степени подвержены вредным привычкам. Разве что в Москве препаратами для лечения алкоголизма и курения интересуются на 8% больше, чем в Петербурге.

Жители дождливого Петербурга и шумной Москвы одинаково страдают от меланхолии и депрессий: интерес к различным успокаивающим препаратам у них в среднем на 20% выше чем у остальных россиян. При этом петербуржцы интересуются успокоительными средствами чуть больше москвичей — на 8%.

Жители нашего города в целом чаще любят прибегать к помощи медикаментов — в Петербурге интерес к препаратам для лечения геморроя, противогрибковым, противовирусным, дерматологическим, противоаллергическим, стоматологическим, сердечным средствам на 20% выше чем в Москве. Лишь к одним лекарствам больший интерес проявляют москвичи — в столице на 57% чаще ищут в сети препараты для зрения и слуха.

Зато петербуржцы в два раза больше интересуются получением высшего образования. А в Москве стремятся потратить на повышение квалификации меньше времени: различные курсы у них популярнее на 73%.

Один стереотип о москвичах оказался правдив: столичные жители больше озабочены своим внешним видом. Интерес к пластической хирургии в Москве на 28% выше чем в Петербурге.