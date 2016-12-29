«ВКонтакте» запустила «Истории» с самоудаляющимися фото и видео

Соцсеть «ВКонтакте» запустила раздел «Истории», в котором можно размещать самоуничтожающиеся фотографии и короткие видео до 12 секунд. Они будут видны друзьям и подписчикам в новом блоке над новостями.

Сервис от «ВК» похож на «Истории» в Instagram — посты будут жить сутки, а через 24 часа автоматически удалятся. В публикациях пользователи смогут использовать фильтры, надписи и стикеры. Также автор сможет увидеть, кто просмотрел его запись.

Размещенные в «Историях» посты не дублируются на страницу пользователя. Новая функция появилась только в мобильных приложения iOS и Аndroid. Однако фотографиями и видео можно будет делиться и в личных сообщениях — в этом случае просмотреть их можно будет везде.

Добавим, что в середине декабря «ВКонтакте» запустила раздел «Товары», где пользователи могут продавать вещи и услуги наравне с сообществами.

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