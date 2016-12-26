«Вконтакте» появятся самоуничтожающиеся фото и видео

«Вконтакте» появится возможность публиковать самоуничтожающиеся фото и видео. Функция станет доступна через несколько дней — перед самым Новым годом.

Сервис от «ВК» похож на «Истории» в Instagram — посты будут жить сутки, а через 24 часа автоматически удалятся. В публикациях пользователи смогут использовать фильтры, надписи и стикеры.

Раздел с самоуничтожающимися сообщениями расположится над новостной лентой в приложениях «Вконтакте».

Добавим, что в середине декабря «ВКонтакте» запустила раздел «Товары», где пользователи могут продавать вещи и услуги наравне с сообществами.