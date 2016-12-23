Сайт коротких зацикленных роликов Coub составил топ коубов за уходящий за 2016 год. В список вошло полсотни видео: с обнимающимися бобрами, министром культуры Владимиров Мединским, кадрами из сериала «Друзья» и фильма «Брат»: мы выбрали для вас десять лучших.