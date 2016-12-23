Сайт коротких зацикленных роликов Coub составил топ коубов за уходящий за 2016 год. В список вошло полсотни видео: с обнимающимися бобрами, министром культуры Владимиров Мединским, кадрами из сериала «Друзья» и фильма «Брат»: мы выбрали для вас десять лучших.
Лучшие коубы за 2016 год
В конце года все подводят итоги. Здесь мы собрали самые популярные видео на YouTube — в том числе, безумный ролик Pen Pineapple Apple Pen. А тут можно найти главные ролики Рунета: шоу «Голос», Семен Слепаков и российская версия «Ручки-Ананаса-Яблока-Ручки» от Ивана Урганта. Rolling Stone в свою очередь собрал двадцать лучших фильмов уходящего года, Twitter назвал самые обсуждаемые темы в 2016-ом, а Science составил топ главных научных прорывов.
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