Петербуржцы создали набор «еврейских» стикеров к Хануке

Портал о еврейских мероприятиях в Петербурге Jevents выпустил набор стикеров с хасидами к грядущему празднику Ханука, чтобы «пользователи соцсетей и мессенджеров смогли выражать свои эмоции по-еврейски».

Набор стикеров уже можно установить для мессенджера Telegram и для iMessage через App Store. «ВКонтакте», Facebook и Viber пока рассматривают заявку Jevents на публикацию.

Добавим, что еврейский праздник свечей Ханука отмечается с вечера субботы, 24 декабря 2016 года, до вечера воскресенья, 1 января 2017 года.